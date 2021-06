Auf einem Feld in Zentralmexiko hat sich aus bislang ungeklärten Gründen ein großer Krater aufgetan. Das mit Wasser gefüllte Loch vergrößere sich weiter, heißt es vom lokalen Zivilschutz. Das einzige Haus in der Nähe, das direkt am Kraterrand in der Ortschaft Santa María Zacatepec im zentralen Bundesstaat Puebla steht, sei gefährdet. Die Ursache werde nun untersucht. Die Hausbesitzerin hatte am Wochenende zuerst ein lautes Geräusch gehört und ein Erdloch mit fünf Metern Durchmesser entdeckt. Inzwischen ist der schätzungsweise bis zu 20 Meter tiefe Krater bereits 97 Meter mal 78 Meter groß – das sind in etwa die Ausmaße eines Fußballfeldes. Der Gouverneur von Puebla, Miguel Barbosa, sprach von einer „Angelegenheit von enormem Risiko“. Der Zivilschutz vermutet, dass unterirdische Wasserströme in dem lockeren Boden die Ursache sein könnten. Das soll nun genauer untersucht werden.