Nach dem Tod von Prinz Philip und dem Ärger um Harry und Meghan hoffen die Royals auf ein freudiges 2022. Die Vorzeichen stehen gut, das Land fiebert dem 70. Thronjubiläum der Queen entgegen. Doch es bleiben Schatten über dem Palast.

Es könnte so schön sein für Queen Elizabeth II. und die Royal Family. Seit sagenhaften 70 Jahren sitzt die Königin 2022 auf dem Thron. Geplant sind große Feierlichkeiten. Sogar einen einmaligen Feiertag erhalten die Briten spendiert. Hinzu kommt ein runder Geburtstag – Schwieger-Enkelin Herzogin Kate wird 40. Der königlichen Familie winkt ein „annus mirabilis“, ein wunderbares Jahr. Dies soll das „annus horribilis“ 2021, das Schreckensjahr, vergessen lassen.

Der Tod ihres Ehemanns Prinz Philip kurz vor dessen 100. Geburtstag hat die Queen schwer getroffen. Der ewige Streit um den ausgewanderten Enkel Prinz Harry (37) und seine Ehefrau Meghan belastet die Familienbande enorm. 2022 könnte im Zeichen der Versöhnung stehen. So schreiben es die britischen Boulevardblätter – und so sehnt es die von Corona und Brexit erschöpfte Bevölkerung herbei.

Der tiefe Fall des Prinzen

Doch längst ist nicht alles eitel Sonnenschein im Hause Windsor. Der Hauptgrund ist Prinz Andrew (61). Der zweitälteste Sohn der Queen gilt als Aussätziger und lässt sich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken. Denn Andrew ist tief in den Missbrauchsskandal um den verurteilten und mittlerweile gestorbenen US-Millionär Jeffrey Epstein verwickelt, mit dem er befreundet war. Epstein soll zahlreiche minderjährige Frauen sexuell missbraucht und an andere Männer weitergegeben haben.

Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre verlangt Schadenersatz von dem Prinzen, weil er sie als 17-Jährige mehrfach missbraucht haben soll. Der Queen-Sohn weist die Vorwürfe zurück, aber in New York geht der Fall im Herbst wohl vor Gericht.

Im Ärger mit Harry

Auf seine Mutter kann Andrew zählen. Demonstrativ verbrachte er Wochen an ihrer Seite auf dem schottischen Landsitz Balmoral, in einem tragikomischen Versuch, die Zustellung der Klage aus den USA zu verhindern. Auch die britischen Medien wissen von keinem bösen Wort der Queen. Dieser Rückhalt bietet aber auch Anlass zu Kritik: Denn die schweren Vorwürfe gegen Andrew werden bisher nicht vom Königshaus untersucht.

Und damit zum nächsten Unruheherd: Der Streit um Harry und Meghan ist längst nicht ausgestanden, sondern hat sich zuletzt wieder zugespitzt. Die Rassismusvorwürfe und Anschuldigungen des Paares, der Palast habe sich nicht um die suizidale und überforderte Herzogin gekümmert, hängen noch immer als dunkle Wolke über dem Palast und belasten auch die Verbindung Harrys zu seinem älteren Bruder Prinz William (39). Auch die Beziehung zu seinem Vater Prinz Charles (73) soll angespannt sein.

Ob da noch Raum für Versöhnung bleibt? Dass Harry und Meghan ihre im Juni geborene Tochter nach dem familieninternen Spitznamen der Queen Lilibet nannten, galt als Friedensgeste. Doch noch haben weder Urgroßmutter Elizabeth noch Opa Charles das Kind kennengelernt. Die junge Familie lebt in den USA, die Pandemie verhinderte bisher einen Familienurlaub in der alten Heimat. Nun warten die Briten gespannt, ob das Mädchen im Jubiläumsjahr in Gegenwart der Königin getauft wird.

Sorgen um Gesundheit

Damit zum dritten belastenden Thema vor dem Platin-Jubiläum. Wie es der Queen tatsächlich geht, ist unklar. Mittlerweile ist die Monarchin 95 Jahre alt, und die Sorgen um die Gesundheit des Staatsoberhaupts wachsen. Mehrere Reisen wurden abgesagt, ihre Ärzte verordneten Ihrer Majestät wochenlang Ruhe. Zwar zeigen Fotos der wenigen persönlichen Audienzen die Queen stets lächelnd und aufrecht, sie wirkt äußerst rüstig. Doch Auftritte vor TV-Kameras oder sogar vor der Öffentlichkeit gab es seit Wochen nicht.

Mit einer außergewöhnlich persönlichen Weihnachtsansprache wendete sich Elizabeth II. dann zum Fest an die Briten. „Weihnachten kann für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, schwer sein“, sagte sie. „Dieses Jahr verstehe ich besonders gut, warum.“ Die Königin hat im April nach 73 Ehejahren ihren Mann Prinz Philip verloren. Sie erinnerte sich liebevoll an den im Alter von 99 Jahren gestorbenen Duke von Edinburgh. Und auch wenn wegen der Pandemie die Weihnachtspläne drastisch gekürzt wurden, die traditionelle Feier mit der ganzen Familie auf ihrem Landsitz Sandringham ausfallen musste, schaute die Queen optimistisch in das Jahr ihres Thron-Jubiläums.