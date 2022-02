70 Meter hoch ist die Segeljacht, die Amazon-Gründer Jeff Bezos in einer Werft in Rotterdam bauen lässt. Zu hoch, um den Hafen der niederländischen Stadt zu verlassen, ohne an der Brücke „De Hef“ hängenzubleiben. Die Lösung, zumindest, wenn es nach der Werft ginge: Der mittlere Teil des denkmalgeschützten Bauwerks soll auf Kosten des Multimilliardärs kurzzeitig abgebaut werden, um das Luxusschiff passieren zu lassen.

Seit dieser Plan Mitte vergangener Woche bekannt wurde, regt sich Unmut in Rotterdam und darüber hinaus. Auf Facebook lädt ein Niederländer zum „Eieren gooien naar superjacht Jeff Bezos“ ein – auf deutsch: Jeff Bezos’ Superjacht mit Eiern bewerfen. Bis Montag haben sich dort knapp 3000 Personen verabredet, weitere 10.000 sind interessiert.

Phallussymbol eines größenwahnsinnigen Milliardärs

Wenn es so weit ist, heißt es, solle jeder eine Kiste mit faulen Eiern zur Brücke bringen und die Jacht damit bewerfen. Wer vegan lebt, könne selbstverständlich auch auf Tomaten zurückgreifen. „Rotterdam wurde von den Rotterdamern aus den Trümmern gebaut und wir nehmen es nicht für das Phallussymbol eines größenwahnsinnigen Milliardärs auseinander. Nicht ohne Kampf!“, heißt es weiterhin in der Einladung.

Für fortgeschrittene Eierwerfer findet sich im Forum zur Veranstaltung eine Videoanleitung, wie man aus Karton, Gummibändern und anderen Haushaltsgegenständen einen Eier-Granatenwerfer herstellt. Etwas Zeit bleibt ihnen wohl noch, um zielen zu üben: Noch wurde der Abbau der Brücke nicht offiziell beantragt.