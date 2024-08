Früher war es eine Stefan-Raab-Sendung, seit Jahren setzt ProSieben bei der Wiederauflage auf Sebastian Pufpaff - und räumt im Winter mehr Platz im Programm frei.

Unterföhring (dpa) - ProSieben zeigt im Winter doppelt so viele Ausgaben der Comedy-Sendung «TV total». Neben dem bekannten Sendeplatz mittwochs um 20.15 Uhr werde man zusätzlich «jede Woche an einem weiteren Abend» eine Sonderausgabe um 20.15 Uhr zeigen, teilte der Privatsender in Unterföhring bei München mit. Komiker Sebastian Pufpaff (47) präsentiert alle Ausgaben.

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller teilte mit: «Mit Sebastian Pufpaff ist "TV total" so erfolgreich, wie die Show viele Jahre zuvor nicht mehr war.» Der Sender zeigt die Sendung seit Ende 2021 wieder.

Früher war Stefan Raab das Gesicht der Sendung

ProSieben hatte «TV total» schon früher über viele Jahre im Programm gehabt. Die Sendung ist historisch eng verwoben mit Stefan Raab, der in Kürze seinen Spektakel-Boxkampf mit Regina Halmich beim Konkurrenten RTL ausstrahlen lässt. «TV total» war bereits von 1999 bis 2015 auf ProSieben gelaufen. Damals hatte Raab (heute 57) als Moderator bizarre Fundstücke aus der Fernsehwelt gesammelt und Talkshow-Gäste genauso durch den Kakao gezogen wie Prominente und Politiker.

Raab, der 2015 seinen Bildschirmabschied verkündet hatte, hat mit dem Format «TV total» nach Produktionsfirma-Angaben nichts mehr zu tun. ProSieben setzte mit der Wiederaufnahme auf Pufpaff als Moderator.