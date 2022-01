Eine prominente Verschwörungs-Ideologin und Impfgegnerin in den USA ist an ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Kalifornierin Cirsten Weldon, so berichtet die Nachrichten-Seite „Daily Beast“, sei vergangene Woche in einem Krankenhaus in Camarillo den Folgen einer Coronavirus-Infektion erlegen.

Weldon, in rechtsextremen Kreisen eine prominente Persönlichkeit, hatte auf ihren Internet-Kanälen nicht nur gegen die Corona-Impfungen gewettert und sich unter anderem selbst dabei gefilmt, wie sie Menschen anging, die für eine Impfung Schlange standen. Sie hatte auch den Polit-Kult „QAnon“ propagiert, eine Unterstützerbewegung für Ex-Präsident Donald Trump. Den US-Regierungsberater und Virologen Anthony Fauci, forderte sie, müsse man „aufhängen“.

In ihrem letzten Video vom 28. Dezember, so „Daily Beast“, seien die Symptome der durch das Coronavirus verursachten Krankheit dann schon deutlich zu sehen gewesen: Weldon habe Probleme gehabt, ihre Auslassungen über den – ihrer Meinung nach bevorstehenden – Sturz der US-Regierung vorzubringen, gehustet und gesagt, dass sie erschöpft sei. Drei Tage später habe ein selbst gepostetes Bild sie mit Sauerstoffmaske gezeigt, und sie habe angegeben, die Einnahme des Covid-Medikaments Remdesivir verweigert zu haben. Am 7. Januar sei Weldon dann gestorben.

Unterstützer der Verstorbenen drohten nach ihrem Tod Ärzten und Angestellten des Krankenhauses, in dem sie gestorben war, mit Gewalt.