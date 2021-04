Ron Galella ist eine Art Ur-Paparazzo, der seinen Lebensunterhalt damit verdiente, Fotos prominenter Persönlichkeiten zu machen, wenn sie es am wenigsten erwarteten. Heute wird er 90 Jahre alt und grübelt über seine Methoden von einst.

Widerling, Parasit oder perverser Anschleicher sind noch einige der netteren Ausdrücke aus der Litanei von Flüchen, mit denen Ron Galella in seiner Karriere bedacht wurde. Galella ist Fotograf und als solcher nicht nur berühmt, sondern berüchtigt.

Zu seinen Lieblingsobjekten zählten die Präsidentenwitwe Jacqueline Kennedy Onassis und der Schauspieler Marlon Brando. Außerdem Audrey Hepburn, Robert Redford, Muhammad Ali, Woody Allen, Al Pacino, Sean Penn und Madonna, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp und viele mehr. Schnappschüsse von VIPs gibt es im Zeitalter des Handy-Fotos wie Sand am Meer. Zu Galellas Zeiten musste man dafür auf die „Jagd“ gehen, wie Galella das immer noch nennt.

Ganz besonders gern gejagt hat Galella Jackie O., wie die ehemalige First Lady der USA nach ihrer Heirat mit Reeder-Milliardär Aristoteles Onassis in der Regenbogenpresse genannt wurde. Galella lauerte Jackie Tag und Nacht auf, er versteckte sich hinter Büschen, kauerte in Hauseingängen. Jackie O. wollte, dass es aufhört. Sie hat sich mit Schals und Sonnenbrillen getarnt, dem Fotografen gut zugeredet und, als das nicht fruchtete, ihn mehrmals vor Gerichten verklagt. Zuletzt war sie so verzweifelt, dass sie ihre Secret-Service-Agenten – die für jede First Lady lebenslang zu ihrem Schutz bereitgestellt werden – anwies, Galellas Kamera zu zertrümmern. Doch auch das hielt ihn nicht lange ab. In einem Interview mit der New York Times hatte Galella für sein voyeuristisches Verhalten diese bizarre Erklärung: „Ich hatte damals keine Freundin. Also war sie irgendwie meine Freundin.“

Von Marlon Brando verprügelt

Sein wahrscheinlich berühmtestes Foto trägt den Titel „Windblown Jackie“. Galella schoss es am 7. Oktober 1971, auf der New Yorker Madison Avenue, aus einem fahrenden Taxi heraus. Auf dem schwarz-weißen Foto ist in dem von ihren Haaren umwehten Gesicht der Hauch eines Lächelns zu erkennen. Für Galella der magischste menschliche Moment überhaupt, daher nennt er das Foto auch „meine Mona Lisa“. Sein karriereförderndes Arbeitsverhältnis mit Frau Onassis endete – wie kaum anders zu erwarten – durch ein Gerichtsurteil: Galella wurde untersagt, sich Jackie und ihren Kindern mehr als 50 Yards (etwa 46 Meter) zu nähern. Noch heute droht Galella Gefängnis, sollte er Jackie-Tochter Caroline Kennedy zu nahe kommen.

Ein anderes obsessives Objekt der fotografischen Begierde Galellas war Marlon Brando. Der bat weder die Gerichte noch Bodyguards um Hilfe, sondern ging das Problem ganz direkt an. Er brach dem Fotografen den Kiefer und schlug ihm fünf Zähne aus. Auch Sean Penn soll Galella einen Faustschlag verpasst haben. Aber nicht alle Berühmtheiten hatten ein solch explosives Verhältnis zu dem provokanten Paparazzo. Pop-Art-Künstler Andy Warhol, der ein Fan der Klatschseiten war, bewunderte Galellas Arbeit. Elizabeth Taylor – vielleicht weil die Fotos ihr schmeichelten oder sie sich besonders gut getroffen sah – verwendete Galellas Fotos in ihrer Biografie.

Bei all seinen Unverschämtheiten hatte Galella wenigstens einen Sinn für Humor: Nach dem Faustschlag von Brando näherte sich der Paparazzo der Schauspiel-Ikone nur noch mit einem Football-Helm auf dem Kopf. Trotz seiner guten Nehmerqualitäten teilte Galella auch immer aus: Es schien ihm vollkommen egal, wie sich die Berühmtheiten fühlten, wenn er ihnen Tag und Nacht unaufhörlich und unerbittlich auflauerte. Ein Recht auf Privatsphäre hatten Prominente in den Augen des Fotografen nicht.

Zwerghasen sind die neue Obsession

Heute taucht Ron Galella nur noch gelegentlich bei Presseterminen auf. Er hat schon länger seine einstigen Jagdgründe in Manhattan verlassen, und sich im ländlichen New Jersey, auf der anderen Seite des Hudson River, niedergelassen. Dort lebte er mit seiner Frau und Geschäftspartnerin Betty, sie starb 2017, in einer riesigen neoklassizistischen Villa mit seinen Zwerghasen. Die weißen Haustiere schienen lange seine neue Obsession gewesen zu sein, die so weit ging, dass er für die Tiere sogar einen Friedhof im Garten eingerichtet hat – mit Grabsteinen in Zwerghasenform.

Galella kann sich diesen exzentrischen und teuren Lebensstil leisten, weil er mit seinen Fotos auch noch als Fast-Rentner gutes Geld verdient. Die fette fotografische Ausbeute der geschätzt drei Millionen Fotos, die er im Lauf seiner Karriere schoss, wird heute von der berühmten Fotoagentur Getty Images vertrieben. Für alle Beteiligten ein lohnendes Geschäft.

Aus der Bronx nach Manhattan

Galellas Weg zum Reichtum war ein typisch amerikanischer: Geboren in der New Yorker Bronx als Sohn eines italienischen Einwanderers, trat Ron während des Koreakrieges in die Armee ein. Seine Liebe zur Fotografie begann mit Aufnahmen von Entertainern, deren Aufgabe es war, die Truppen bei Laune zu halten. Mit Anfang zwanzig zog er nach Los Angeles und machte eine Ausbildung zum Fotojournalisten. In seiner Freizeit fotografierte er auf Filmpremieren die eintreffenden Stars und Sternchen und verkaufte die Bilder auch an den National Enquirer, das berühmt-berüchtigte Boulevardblatt der USA.

Was macht Galellas Fotos heute, in Zeiten der Handyfotografie und der Sofort-Verbreitung durch Social-Media-Kanäle, immer noch so besonders? Vielleicht liegt sein Geheimnis in diesem einfachen Trick: Galella schaut beim Fotografieren fast nie durch den Sucher. Stattdessen nimmt er vor dem Auslösen Augenkontakt mit seinem Sujet auf: Auge in Auge. Erst dann drückt er ab. Betrachtet man seine Fotos heute vor diesem Hintergrund, kann man in den Augen der Fotografierten oft diesen Moment der völligen Überraschung erkennen, der dann wiederum eine besondere Resonanz beim Betrachter erzeugt.

Vielleicht weil dieser ganz intime Augenblick zu seinem künstlerischen Merkmal geworden ist, sind Galellas Fotos auch lange nach seiner aktiven Zeit weltweit in Galerien zu sehen. Im Museum of Modern Art in New York, im Tate Modern in London und auch in der Helmut Newton Stiftung im Museum für Fotografie in Berlin. Galellas Ego ist groß genug, dass er diese Aufwertung seiner Fotografie in Kunst als absolut gerechtfertigt ansieht: „Ich habe Kunstfotografie studiert und habe einen Uni-Abschluss in Fotojournalismus. Das unterscheidet mich von den heutigen Paparazzi. Die meisten von ihnen sind nur hinter dem Geld her. Und sie sind ungebildet. Sie geben ein trauriges Bild ab, um es vorsichtig zu formulieren.“

Altersmilde und ein bisschen weise

Galella gibt zu, dass das Arbeiten zu seiner Glanzzeit zwischen 1960 und 1980 leichter war als heute: fast keine Bodyguards und keine PR-Agenten. Und anfangs gab es damals laut Galella nur vier weitere Paparazzi in New York City. Heute sind sie überall, und die Konkurrenz ist riesig – eindeutige Indizien dafür, wie sehr sich das Paparazzi-Geschäft seither verändert hat.

Und vielleicht wandelt sich auch Galella selbst auf seine alten Tage. Spricht man den „Paten der amerikanischen Paparazzi-Kultur“, wie ihn das „Time“-Magazin einst nannte, heute auf die Beschimpfungen an, die er sich jahrzehntelang bei und wegen seiner Arbeit anhören musste, scheint er über seinen aggressiven Arbeitsstil nachgedacht zu haben: „Sie können mich Parasit und solche Sachen nennen, so lange sie wollen. Mir macht das nichts aus. Aber meine Frau hat es immer gestört. Sie war sehr sensibel.“ Mit etwas Wohlwollen schimmert hier sogar ein wenig Einsicht durch. Vielleicht versteht der Paparazzi-Pionier Ron Galella mit 90 Jahren doch noch, dass es für alle Menschen tatsächlich so etwas gibt wie ein Recht auf Privatsphäre.