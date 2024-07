Nach ihrer Krebsdiagnose setzte sie lange aus. Nun zeigt sich die Schwiegertochter von König Charles zum zweiten Mal bei einem öffentlichen Termin. Und bringt ihre Tochter Prinzessin Charlotte mit.

London (dpa) - Prinzessin Kate (42) hat trotz ihrer andauernden Krebsbehandlung das Tennisturnier in Wimbledon besucht. Die Schwiegertochter von König Charles III. erschien gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) zum Einzelfinale der Herren. Es ist ihr zweiter offizieller Auftritt, nachdem sie im März öffentlich gemacht hatte, eine Chemotherapie zu bekommen.

Kate nahm lange keine offiziellen Termine wahr. Mitte Juni zeigte sie sich dann erstmals wieder öffentlich bei der Parade Trooping the Colour in London. Nun besuchte sie das traditionelle Tennisturnier, dort soll sie auch die Trophäe überreichen.

Bei dem Match treffen der serbische Rekord-Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic und der spanische Titelverteidiger Carlos Alcaraz aufeinander. Kate ist Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs und hat das Turnier schon oft besucht.

Im März hatte sie bekanntgegeben, dass nach einer früheren Operation im Bauchraum festgestellt wurde, es habe Krebs vorgelegen. Auch ihr Schwiegervater Charles (75) wird wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt.

Sie mache gute Fortschritte, sei aber noch nicht über den Berg, schrieb Kate vor einigen Wochen in einer Nachricht. Ihre Behandlung werde noch einige Monate dauern. In Wimbledon war sie am Sonntag ohne ihren Mann zu sehen: Thronfolger Prinz William (42) soll heute das Finale der Fußball-EM in Berlin besuchen.

Kates erster Auftritt nach langer Pause: die Parade Trooping the Colour. (Archivbild) Foto: James Manning/dpa