In vielem sind sich die Queen und ihre einzige Tochter Anne ähnlich. Beide sind zum Beispiel in Pferde und Hunde vernarrt und extrem fleißig. Doch die Prinzessin, Zweitälteste von vier Geschwistern, hat noch ganz andere Seiten. An diesem Samstag wird sie 70.

„Wenn es nicht Heu frisst oder furzt“, sagte ihr Vater einmal über sie, „ist sie nicht interessiert.“ Das respektlose Bonmot von Prinz Philip über seine Tochter Anne