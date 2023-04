Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nachdem „Spare“, die Memoiren von Prinz Harry, irrtümlich vor dem geplanten Publikationsdatum in Spanien in den Handel kamen, sind haarsträubende Einzelheiten bekannt geworden. In seinem Buch rechnet der britische Royal schonungslos mit seiner Familie ab. Der Palast in London schweigt zu den Vorwürfen.

Nichts sollte durchsickern. Das ging gründlich daneben. Die Autobiografie von Prinz Harry, „Spare“ (auf deutsch: Reserve), sollte erst am Dienstag in den Handel kommen. Bis dahin