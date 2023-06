Prinz Harry hat in seiner mit Spannung erwarteten Aussage vor einem britischen Gericht schwere Vorwürfe gegen die britischen Boulevardmedien erhoben. Er habe unter den Artikeln gelitten, die ihn oftmals in ein schlechtes Licht rückten und intimste Details seines Privatlebens enthüllten, sagte der 38-Jährige am Dienstag vor dem High Court in London. Einige Medien beschuldigte er, Blut an den Händen zu haben.

„Invasion der Presse“

Der Prinz wirft dem Medienkonzern Mirror Group Newspapers (MGN) illegale Informationsbeschaffung vor. Unter anderem soll das Mutterhaus der Boulevardzeitungen „Daily Mirror“, „Sunday Mirror“ und „Sunday People“ sein Handy angezapft haben. Die meiste Zeit seines Lebens und bis heute sei er Opfer einer unbarmherzigen „Invasion der Presse“ gewesen, so Harry. Von Geburt an habe er es mit einer feindseligen Presse zu tun gehabt. Diese habe allen Mitgliedern des Königshauses eine Rolle zugeteilt: Mal als „Playboy-Prinz“, als „Versager“ oder, wie in seinem Fall, als „Schwachkopf“, „minderjähriger Trinker“ oder „verantwortungsloser Drogenkonsument“.

Im Kreuzverhör durch den MGN-Anwalt Andrew Green räumte Harry ein, er könne sich nicht mehr erinnern, ob er die meisten der Artikel, die er in seiner Klage aufführt, damals schon gelesen habe. In jedem Fall hätten sie aber in ihrer Gesamtheit massiv in seine Privatsphäre eingegriffen. Sie hätten ihn „äußerst paranoid“ gemacht, Freundschaften ruiniert und auch seine Beziehungen.