Harrogate (dpa) - Wenn es nach britischen Landwirten geht, ist Prinz Charles (72) bald Glück beschieden. Der Thronfolger trat am Donnerstag beim Besuch einer Landwirtschaftsschau in Nordengland in einen Kuhfladen.

„Ich habe ihm gesagt, dass das Glück bringt, das sagen wir immer“, sagte Anne Tully, eine Jurorin der Great Yorkshire Show. Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II., ein bekennender Anhänger der Landwirtschaft, inspizierte gerade eine Schau von Rindern aus der südwestenglischen Grafschaft Devon, als der Fehltritt passierte.

Charles ging auch mit dem 1550 Kilogramm schweren Bullen Moralee One Rebel Kicks auf Tuchfühlung. Der Züchter Tom Harrison sagte anschließend über sein Gespräch mit dem Prinzen: „Ich hätte eine Stunde lang mit ihm plaudern können. Er ist sehr sachkundig, und ich hätte ihm gerne ein Pint Bier gekauft.“

Der Prinz ist Schirmherr der Great Yorkshire Show und kam in Begleitung seiner Frau Herzogin Camilla (73). Zur größten britischen Landwirtschaftsschau mit zahlreichen lebenden Tieren und rund 2000 Ständen wurden Tausende Besucher erwartet.

