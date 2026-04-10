Die erfolgreiche ARD-Reihe meldet sich mit neuen Folgen zurück. Für Inselärztin Nora Kaminski wird es besonders dramatisch. Denn sie muss nicht nur ihre Patienten retten, sondern ein Familienmitglied.

Sassnitz (dpa) - Gute Nachrichten für Fans der beliebten ARD-Reihe «Praxis mit Meerblick»: Die Geschichten um die Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) auf der Ostseeinsel Rügen bekommen in diesem Jahr mehr Sendeplatz. Statt bisher vier gibt es ab Freitag (10. April/ 20.15 Uhr im Ersten, ab 8. April in der ARD-Mediathek) sechs neue Folgen zu sehen. Und darin wird es für die patente Ärztin herausfordernder denn je. Denn sie muss nicht nur ihre Patienten retten, sondern auch jemanden aus ihrer Familie.

Als vor rund zehn Jahren der Auftaktfilm der Reihe gedreht wurde, hätte sie niemals gedacht, dass sie heute immer noch «Ärztin» ist, sagt Tanja Wedhorn der Deutschen Presse-Agentur. Zwar seien alle am Dreh Beteiligten von dem Projekt überzeugt gewesen. «Den Wunsch, dass aus einem Piloten eine erfolgreiche Reihe entsteht, gibt es häufig», sagt Wedhorn. Doch dass «aus dem Wunsch Wirklichkeit wird, ist sehr selten».

Holpriger Start auf Rügen

Als Medizinerin ohne Doktortitel, zudem noch aus dem Ruhrpott kommend, war der Start für Nora Kaminski auf Rügen mehr als holprig. Eine berufliche Krise führte sie damals von einem Kreuzfahrtschiff, auf dem sie als Schiffsärztin gearbeitet hatte, eher unfreiwillig auf die Ostseeinsel. Seither löst sie dort medizinisch knifflige Fälle und muss auch immer wieder private Dramen meistern.

Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern kommt das an. Die Reihe mit ihren teils skurrilen Charakteren gehört zu den erfolgreichsten am Freitagabend im Ersten und in der ARD Mediathek. Im Schnitt erreichen die Filme nach ARD-Angaben seit dem TV-Start im Jahr 2017 rund 15 Prozent Marktanteil. Hinzu kommen oft mehr als eine Million Abrufe in der ARD Mediathek.

In jedem Film «werden auf respektvolle, emphatische Weise menschliche Schicksale aufgegriffen und – meistens – zu einem hoffnungsvollen Ende gebracht. Und ich glaube, dass das zur Zeit vielen Menschen Freude macht», erklärt Marco Girnth («Frühling», «Soko Leipzig»), der in der Reihe seit Kurzem den Tierarzt Dr. David Mandel spielt, den Erfolg bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Wedhorn: War schon immer Fan von Frau Kaminski

Auch die Kulisse Rügens, die jedes Mal ein bisschen Urlaubsstimmung aufkommen lässt, dürfte eine Rolle spielen. Und natürlich das Ensemble, allen voran Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn.

Inselärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) kehrt von ihrer mehrwöchigen Auszeit nach der geplatzten Hochzeit aus Norwegen zurück. Foto: Franziska Hörisch/dpa

Die gerät, auf ihre Figur angesprochen, regelrecht ins Schwärmen: «Ich war schon immer ein Fan von Frau Kaminski!! Sie ist eine erstaunlich integre, unabhängige Frau und eine kompetente Ärztin. All das gepaart mit einer mitunter verstörenden Direktheit und gutem trockenen Humor», sagt sie. «Ich mag eigentlich alles an ihr. Von Ihrer Meinungsstärke bis zu ihrem Klamottengeschmack.»

In den letzten zehn Jahren sei Nora auf Rügen angekommen, «hat ein Zuhause gefunden und fühlt sich sicher», sagt Wedhorn. Zuletzt musste sie allerdings eine Riesenenttäuschung verkraften. Kurz vor der geplanten Hochzeit wurde Nora von ihrer großen Liebe, dem Bootsbauer Max Jensen, betrogen, die Trauung platzte.

Dr. Hannes Stresow (Benjamin Grüter) ist von der Rückkehr von Nora (Tanja Wedhorn) überrascht. Foto: Franziska Hörisch/dpa

Chance für eine neue Liebe?

Nach mehreren Wochen Auszeit in Norwegen ist sie nun mit etwas Liebeskummer im Gepäck zurück. Viel Zeit für Traurigkeit bleibt jedoch nicht, stürzt sie sich, kaum auf der Insel angekommen, direkt wieder in die Arbeit. Und stolpert dabei auffällig häufig über Tierarzt Mandel. Bahnt sich da etwas an?

«Sie hat wirklich einiges durchgemacht», sagt Wedhorn dazu. «Wie ich sie kenne, dauert es jetzt noch ein bisschen, bevor sie überhaupt den Gedanken an Männer wieder zulässt. Aber wer weiß, wenn der Tierarzt lang genug durchhält...».

Sorge um Sohn Kai

Statt romantischen Gefühlen rücken die neuen Filme etwas anderes in den Fokus: die Beziehung zwischen Nora und ihrem Sohn Kai (Lukas Zumbrock). Der erfolgreiche Jurist ist mit seiner neuen Freundin aus Paris zu Besuch. Doch er verhält sich seltsam - und bricht dann plötzlich zusammen. Als Nora ihm helfen will, verbietet er ihr, sich einzumischen. Wird sie auch diese Situation erfolgreich meistern?

Für nächstes Jahr sind laut ARD bereits sechs neue Folgen geplant. Dann feiert die Reihe zehnjähriges TV-Jubiläum.