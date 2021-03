Gin wird vielerorts und aus allem Möglichen hergestellt, Hauptsache, im Destillat finden sich Wacholder und Koriander, die dem Gin den typischen Geschmack verleihen. Darüber hinaus sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt, was die würzenden Zutaten angeht. Jeder Brenner nimmt, was ihm für sein Gebräu am besten dünkt.

Die südafrikanische Spirituosenmarke Ibhu aber lässt die sogenannten Botanicals fremdbestimmen – von Elefanten. In ihren „Indlovu“ kommt das rein, was bei Dickhäutern hinten rauskommt. Ohne Scheiß. Hintergrund ist, dass die rüsseltragenden Pachydermien wählerisch in dem sind, was sie zu sich nehmen – und die Pflanzenmasse nur etwa zur Hälfte verwerten. Was von Kräutern, Gräsern, Wurzeln, Rinden und Früchten übrig bleibt, wird aus dem Dung extrahiert, sterilisiert und zur Aromatisierung genutzt. Die Ernte der Rohstoffe geschieht in einem Elefantenreservat, 15 Prozent des Erlöses fließt zurück in den Schutz der grauen Riesen.