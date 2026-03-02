Panorama Pooth verklagt Versicherungsmakler nach Schmuck-Diebstahl

Verona Pooth verklagt Versicherungsmakler
Verona Pooth kämpft gut vier Jahre nach dem Schmuckdiebstahl aus ihrem Haus vor Gericht um Schadenersatz.

Bei einem spektakulären Einbruch ist der Schmuck von Verona Pooth gestohlen worden. Der Fall ist bisher nicht aufgeklärt. Jetzt zieht sie vor Gericht. Es geht dabei um ihr «Lebenswerk», sagt sie.

Düsseldorf (dpa) - Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth («Da werden Sie geholfen») kämpft nach dem Diebstahl ihres Schmuckes vor gut vier Jahren vor Gericht um Schadenersatz. Sie und ihr Mann forderten knapp 700.000 Euro von einer Maklerfirma für Versicherungen, sagte eine Sprecherin des Landgerichtes Düsseldorf. Die Kläger werfen der Firma vor, sie bei Abschluss eines Versicherungsvertrages falsch beraten zu haben. Verona Pooth könne zum Gerichtstermin in dem Zivilprozess persönlich erscheinen, müsse es aber nicht. «Bild» berichtete zuerst über den Prozesstermin. Die Maklerfirma habe erklärt, dass sie keine Pflichtverletzung begangen habe, sagte die Gerichtssprecherin.

«Mir geht es gerade nicht gut. Ich habe über fünfundzwanzig Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk», sagte Pooth der «Bild»-Zeitung. Andere hätten Aktien oder Immobilien gekauft. Sie habe hingegen gezielt hochwertigen Schmuck gekauft. «Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex. Schmuck verliert nicht an Wert», erläuterte sie. Ihr Schmuck sei über eine Million Euro wert. Nur ein Teil des Schadens sei reguliert worden, ein erheblicher Betrag sei jedoch offen.

Der spektakuläre Einbruch in die Villa von TV-Moderatorin Verona Pooth von Heiligabend 2021 ist bisher unaufgeklärt. Die Ermittlungsbehörden teilten im Juli 2022 mit, dass die Täter nicht identifiziert und die Ermittlungen eingestellt wurden. Von der Beute - darunter laut Pooth ihr Hochzeitsschmuck - fehlte jede Spur.

Wie Überwachungsaufnahmen nahelegen, die Pooth nach dem Einbruch selbst publik gemacht hatte, waren vier Täter an dem Coup im Düsseldorfer Vorort Meerbusch beteiligt. Die Unbekannten nahmen unter anderem den Tresor mit, den sie in Pooths Kleinwagen verfrachteten und damit verschwanden.

Verona Pooth verklagt Versicherungsmakler
Der spektakuläre Einbruch in die Villa von TV-Moderatorin Verona Pooth von Heiligabend 2021 ist bisher unaufgeklärt.
Mehr zum Thema
Düsseldorf Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x