Ein Tourist hat die historischen Ausgrabungen von Pompeji auf außergewöhnliche Art besichtigt. Der Australier fuhr am Mittwoch mit einem gemieteten Motorroller durch die Ruinen der antiken Stadt in der Nähe von Neapel, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ am Donnerstag berichtete. 1,5 Kilometer habe der 33-Jährige in dem Archäologiepark zurückgelegt, bis Polizisten ihn stoppten.

Durch einen geöffneten Seiteneingang war der Tourist dem Bericht zufolge unbemerkt in den Park gelangt. Dass dieser nicht mit einem Motorroller befahren werden darf, habe er nicht gewusst, so der Australier gegenüber den Beamten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unbefugten Betretens. Ausgrabungen seien durch den motorisierten Ausflug nicht beschädigt worden, teilte der Park mit.

Pompeji wurde durch einen Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 unter Schlamm und Asche begraben und erst im 18. Jahrhundert wiederentdeckt. Die Stadt gilt als eine der besterhaltensten der Antike.