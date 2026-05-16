Eine Demonstration mit mehreren Tausend Menschen geht friedlich zu Ende. Doch danach kommt es doch noch zu einem größeren Einsatz.

Wien (dpa) - Kurz vor Beginn der Final-Show des Eurovision Song Contest (ESC) hat es in der Nähe der Veranstaltungshalle in Wien einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Vermummte propalästinensische Aktivisten protestierten mit Sprechchören und Plakaten auf den Stufen der städtischen Hauptbücherei gegen die Teilnahme Israels am ESC.

Die Pyrotechnik wurde nach einer Polizei-Durchsage rasch gestoppt. Foto: Britta Schultejans/dpa

Als Mitglieder einer ersten Gruppe der Demonstranten von Polizisten die Stufen hinuntergetragen worden waren, hatte sich dort schon die zweite Gruppe in Stellung gebracht. Die Bücherei liegt an einer U-Bahn-Station in der Nähe der Wiener Stadthalle, wo der ESC über die Bühne geht.

Protest in der Nähe der ESC-Halle. Foto: Britta Schultejans/dpa

Wenige Stunden zuvor hatten mehrere Tausend Menschen am friedlich in Wien gegen die Israels Teilnahme an dem internationalen Musikwettbewerb demonstriert. Diese Kundgebung sei ohne Festnahmen oder größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.