Außergewöhnliche Stille am Donnerstag in Südkorea: Mehr als eine halbe Million Schülerinnen und Schüler nahmen an der zukunftsentscheidenden Abschlussprüfung teil, wie das Bildungsministerium erklärte.

Der neunstündige Test entscheidet nicht nur über die Vergabe von Plätzen an Spitzenuniversitäten, sondern gilt auch als Türöffner für den sozialen Aufstieg, lukrative Karrieren und bessere Heiratsaussichten. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, wurden sogar internationale Flüge verschoben. Verspätete Prüflinge wurden von der Polizei gebracht.

An der Ewha-Mädchenschule im Zentrum Seouls kamen einige Teilnehmerinnen mit ihren sichtlich nervösen Eltern händchenhaltend an. Eine Schülerin stieg aus einem Polizeiauto aus und eilte in das Schulgebäude.

Die Beamten brachte Prüflinge, die sich verspätet hatten, mit Motorrädern und Polizeiautos zu den Tests mit dem Namen „Suneung“. Ähnliche Aktionen hatte es bereits in den vergangenen Jahren gegeben.

Große Belastung für Jugendliche

Die große Belastung durch Südkoreas extrem wettbewerbsorientiertes Bildungssystem wird für die hohen Depressions- und Selbstmordraten bei Jugendlichen verantwortlich gemacht. Sie gehören zu den höchsten der Welt.

Prüfung unter Corona-Bedingungen

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Prüflinge ihr eigenes Essen und Trinken mitbringen und während des Tests eine Maske tragen. Rund 2400 Jugendliche wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten die Prüfung in speziell dafür vorgesehenen Testzentren und medizinischen Einrichtungen ablegen. Die Prüfung fanden bereits zum dritten Mal unter Corona-Bedingungen statt.

Hohe nationale Bedeutung

Die nationale Bedeutung der Abschlussprüfung spiegelt sich in den außerordentlichen Maßnahmen wider, die die südkoreanischen Behörden jährlich ergreifen, um jegliche Störung zu vermeiden. Öffentliche Ämter, Banken und die Börse öffnen eine Stunde später als üblich, um den Verkehr zu entlasten und sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler pünktlich zur Prüfung um 08.40 Uhr (Ortszeit) erscheinen können.

Alle Starts und Landungen auf den Flughäfen des Landes werden während eines Englisch-Hörverständnis-Tests am Nachmittag für 35 Minuten ausgesetzt - nur Notlandungen sind davon ausgenommen. Flugzeuge müssen eine Flughöhe von mehr als 3000 Metern einhalten. Das südkoreanische Verkehrsministerium teilte mit, dass 77 Flüge - davon 18 internationale - wegen der Prüfung verschoben wurden.