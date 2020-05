Nach Angaben des US-Senders CNN wurden im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu den Krawallen in Minneapolis am Freitagmorgen Journalisten verhaftet, die gerade eine Liveübertragung durchführten. Das Team, einschließlich Korrespondent Omar Jimenez, wurde demnach in Handschellen abgeführt.

Als Grund für die Verhaftungen gaben die Polizeibeamten an, die Journalisten seien der Aufforderung, sich zu entfernen, nicht nachgekommen.

CNN verurteilte das Vorgehen der Beamten in einem Statement aufs Schärfste. Die Verhaftungen seien eine „klare Verletzung des 1. Zusatzartikels zur Verfassung“, schrieb der Sender auf Twitter. Demnach sei auch nur das Team um den schwarzen Korrespondenten Jimenez verhaftet worden, CNN-Reporter Josh Campell, ein Weißer, durfte sich weiter an der Stelle aufhalten. „Ich wurde eindeutig anders behandelt als Jimenez“, sagte Campell.

Seit dem Erstickungstod eines Afroamerikaners am Dienstagabend (Ortszeit) sind die friedlichen Proteste stellenweise in gewaltsame Krawalle ausgeufert.