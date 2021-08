Auf einem Uni-Campus in Darmstadt erleiden sieben Menschen Vergiftungen. Wer die toxischen Stoffe in Lebensmitteln deponiert hat, ist unklar, ebenso die Motivation. Die Polizei bildet eine 40-köpfige Mordkommission.

Nach dem mutmaßlichen Anschlag mit giftigen Stoffen an der Technischen Universität Darmstadt (die RHEINPFALZ berichtete) wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Das Hessische Landeskriminalamt habe in den auf einem Uni-Campus sichergestellten Lebensmitteln Stoffe festgestellt, die zu den Vergiftungserscheinungen bei sieben Menschen geführt haben könnten, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Um welche Stoffe es sich handelt, gaben sie nicht preis.

Eine 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen „Licht“ soll nun möglichst rasch den oder die Verursacher finden. „Das kann je nach Stand der Ermittlungen noch aufgestockt werden“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Robert Hartmann. Aktuell gebe es noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter oder die Motive. Auch werde noch ermittelt, wer möglicherweise am Wochenende Zugang zu dem Gebäude hatte.

Allen Opfern geht es besser

Als Reaktion auf die Vergiftungserscheinungen bei mindestens sieben Menschen war am Montag ein Großaufgebot von Einsatzkräften am Gebäude L201 des Campus. Sechs Menschen mussten mit Symptomen wie Unwohlsein und Verfärbungen in Kliniken gebracht worden. Ein 30 Jahre alter Student befand sich zunächst in einem kritischen Zustand, der sich nach Polizeiangaben aber stabilisierte. Laut Hartmann bestand vorübergehend akute Lebensgefahr. Allen Opfern geht es inzwischen besser. Auch die letzten beiden Betroffenen könnten noch am Dienstag die Klinik verlassen, teilte die TU mit.

Bei der weiteren Suche in Gebäuden auf dem Campus, auf dem unter anderem Maschinenbauer, Bau-Ingenieure und Naturwissenschaftler ausgebildet werden, seien keine weiteren verdächtigen Gegenstände gefunden worden, teilten die Ermittler mit. Bis Dienstagmorgen hätten sich auch keine weiteren Menschen mit Vergiftungserscheinungen gemeldet.

Stoff in Milchpackungen und Wasserbehältern

Die Ermittler hatten am Montag mitgeteilt, dass mehrere Milchpackungen und Wasserbehälter mit dem gesundheitsschädlichen Stoff versetzt worden sind. Die Polizei riet dringend dazu, auf dem Campus nur Lebensmittel zu verzehren, die jederzeit unter Aufsicht aufbewahrt wurden. Es gebe aber keine akute Gefährdung mehr.

„Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat“, teilte die Präsidentin der Hochschule, Tanja Brühl, am Dienstag mit. Mit den Betroffenen wolle sie so schnell wie möglich persönlich Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaubt.

Giftattacken am Arbeitsplatz gibt es immer wieder. Im hessischen Bad Nauheim hatte eine Krankenschwester Kekse für die Kollegen gebacken. Was wie eine nette Geste klingt, sorgte bei einigen Kollegen für Schwindel und Bewusstlosigkeit. Die Frau mixte nach Auffassung des Landgerichts Gießen Beruhigungs- und Schlafmittel in ihre Naschereien und wurde im Mai vergangenen Jahres wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Haft verurteilt. In der Gemeinde Schloß Holte-Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen vergiftete ein Mann nach Auffassung des Landgerichts Bielefeld die Pausenbrote seiner Kollegen. Gegen ihn wurde wegen Mordversuchs eine lebenslange Haft verhängt.