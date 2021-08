Die baden-württembergische Polizei hat eine mit ihrem lebensbedrohlich erkrankten Hundewelpen im Stau stehende Frau in eine Tierklinik eskortiert. Die Hundebesitzerin war am Freitagabend auf dem Weg in die Klinik, geriet jedoch zwischen Bretzfeld und Heilbronn auf der Autobahn 6 in einen Stau, wie die Polizei in Heilbronn am Montag mitteilte.

Den Angaben zufolge rief sie in ihrer Verzweiflung die Polizei. Diese eilte aufgrund der für den Hund lebensbedrohlichen Lage herbei und eskortierte den erkrankten Welpen mit seiner Besitzerin durch die Rettungsgasse in eine Tierklinik. Welpe Tucker befindet sich den Angaben nach mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Der Fall zeige erneut, dass die Rettungsgasse wichtig sei, um Leben zu retten - egal ob von Mensch oder Tier, hieß es von den Beamten.