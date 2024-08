Eine Frau wird in einem Supermarkt in München von der Polizei erschossen. Sie soll die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Was genau geschehen ist, wird nun ermittelt.

München (dpa) - Nach dem tödlichen Schuss oder Schüssen der Polizei auf eine Angreiferin mit Messer in München ermittelt das bayerische Landeskriminalamt (LKA). Dabei gehe es darum, zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs zu prüfen, sagte ein LKA-Sprecher. Das sei in einem Fall wie diesem Standard.

Die Frau soll in einem Supermarkt im Stadtteil Sendling die Einsatzkräfte am Montag mit einem Messer angegriffen haben. Daraufhin machten diese nach Angaben der Polizei von der Waffe Gebrauch. Wer geschossen hat und wie viele Schüsse gefallen sind, konnte der LKA-Sprecher nicht sagen. Das werde nun ermittelt, sagte er. Auch zur Identität der Toten gab es zunächst keine Informationen.