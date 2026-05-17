Polizei erschießt entlaufenen Tiger bei Leipzig

Ein entlaufener Tiger ist bei Leipzig erschossen worden, nachdem er aus einer privaten Anlage entkommen ist. Ein Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei gibt Entwarnung für die Bevölkerung.

Leipzig (dpa) - Die Polizei hat am Nachmittag bei Leipzig einen entlaufenen Tiger erschossen. Das Tier war aus einer privaten Anlage entkommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Mann sei leicht verletzt worden.

«Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr», sagte die Polizeisprecherin. Der Tiger sei in einer Gartenanlage erlegt worden. Wie dem Tier der Ausbruch gelungen sei, sei noch unklar. Das Tier sei in einer privaten Anlage in Schkeuditz Leipzig gehalten worden. In dem Gehege sei ein verletzter Mann gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden.

Weitere Details waren noch nicht zu erfahren. In Schkeuditz hält eine Tiger-Dompteurin in einem Gewerbegebiet Großkatzen. Weitere Tiere seien nicht frei. Die Polizei wolle das Gelände mit einer Drohne überfliegen. Damit solle geklärt werden, dass auch wirklich keine weiteren Tiere frei herumlaufen.

Nach Medienberichten hatte es gegen die Dompteurin aus Leipzig in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe wegen der Tiger-Haltung gegeben.