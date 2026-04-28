Schüsse in einem Wohnhaus in Sachsen alarmieren die Polizei: Zwei Menschen sterben, eine Frau wird schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Neustadt (dpa) - Nach dem Fund von zwei Toten und einer schwer verletzten Frau in Neustadt in Sachsen ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts. Wie die Polizei mitteilte, wurden eine 48-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann tot in einem Wohnhaus entdeckt. Eine 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Schüsse lösen Großeinsatz aus

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in dem Haus zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Die Waffe wurde am Tatort sichergestellt.

Am Dienstagnachmittag waren bei der Polizei Notrufe wegen Schüssen eingegangen. Die Einsatzkräfte stuften die Lage als lebensbedrohlich ein und rückten mit Spezialkräften an. Die Mordkommission der Polizeidirektion Dresden übernahm die Ermittlungen.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind noch unklar.