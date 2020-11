Zwei kostbare Notizbücher des berühmten Naturforschers Charles Darwin sind nach Angaben der Universitätsbibliothek in Cambridge seit 20 Jahren verschwunden. „Es ist wahrscheinlich, dass es Diebstahl war“, sagte Direktorin Jessica Gardner, die seit 2017 die Bibliothek leitet, jetzt britischen Medienberichten zufolge. Sie habe den Fall an die Polizei weitergeleitet, die nun Ermittlungen aufgenommen habe.

Ihre Vorgänger seien nach dem Verschwinden der Manuskripte im Jahr 2000 jahrelang davon ausgegangen, dass die Bücher nach einem Fototermin lediglich ins falsche Regal einsortiert worden seien und wieder auftauchen würden. „Als neues Team haben wir aufgerollt, was damals passiert ist und sind zu dem Schluss gekommen, dass die bisherigen Schritte nicht ausreichen“, erklärte Gardner nun jedoch.

Begründer der Evolutionstheorie

Zu den vermissten Exemplaren gehörten auch Darwins berühmte Aufzeichnungen vom Stammbaum des Lebens aus dem Jahr 1837. Es sei schwierig, den Wert der Notizbücher zu beziffern, hieß es von der Bibliothek – er dürfe jedoch in die Millionen gehen. Der im englischen Shrewsbury geborene Charles Darwin (1809-1882) gilt als Begründer der modernen Evolutionstheorie. Sein 1859 erschienenes Hauptwerk „On the Origin of Species“ (Über die Entstehung der Arten) gilt als entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der modernen Biologie.