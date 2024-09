Noch eine Runde allein mit dem schicken Hochzeitsauto drehen und dann zur Feier: Diese Fahrt endete für ein Brautpaar aus Oberbayern in einem Unfall. Doch die Polizei half - und kaufte gar Sekt.

Murnau (dpa) - Eine kleine Spritztour kurz nach dem Ja-Wort endete für ein Brautpaar in Oberbayern mit Sekttrinken im Polizeibus. Die Streife brachte das Brautpaar nach einem Autounfall am Freitagnachmittag auf der Autobahn 95 zu ihrer Hochzeitsfeier nach Garmisch-Partenkirchen, wie die Polizei berichtete.

Vor dem Wagen des Brautpaares sei bei Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) auf der A95 ein Auto so knapp eingeschert, dass der Bräutigam am Steuer eine Vollbremsung einlegen musste. Dabei habe er wegen der Nässe die Kontrolle über den Wagen verloren und dieses rutschte in den Grünstreifen. Das Paar wurde dabei nicht verletzt. Aber ohne fahrtüchtigen Wagen saßen die beiden 31-Jährigen auf der A95 fest.

Einen Sekt auf den Schreck

Die Polizei half kurzerhand: Nach der Unfallaufnahme brachte eine Streife das Paar nicht nur zu ihrer Feier, die Beamten machten auch noch einen Abstecher bei einer Tankstelle und kaufen den frisch Verheirateten einen Piccolo Sekt.

Das zurückgelassene Auto wurde abgeschleppt. Es wurde laut Polizei am Unterboden beschädigt, der Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt.