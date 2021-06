Eine Pokémon-Sammelkarte ist in Frankreich für fast 12.000 Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Ivoire Troyes am Mittwoch mitteilte, wurden bei der Auktion von Pokémon- und Magic-Karten insgesamt 85.000 Euro erlöst – so viel wie noch nie bei einer derartigen Versteigerung in Frankreich.

Verkauft wurden dabei Karten aus dem Fundus eines 33-Jährigen, der seit seinem elften Lebensjahr Magic- und Pokémon-Karten sammelt. Teuerstes Stück wurde eine fast unbenutzte Karte des Drachenwesens Glurak, die für 11.904 Euro unter den Hammer kam und damit rund das Vierfache des Schätzpreises erzielte.

Die Pokémon-Serie des japanischen Spielentwicklers Nintendo hat 25 Jahre nach ihrem Start bis heute begeisterte Anhänger in allen Altersgruppen, Sammler sehen Pokémon-Sammelkarten inzwischen als lohnende Geldanlage.