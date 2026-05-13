Promis im Späti, Investigativrecherche und ein Publikumsliebling: Wer bei der Premiere des Deutschen Podcast Award abräumte – und was hinter den Siegerformaten steckt.

Berlin (dpa) - Podcasts aus Kinderzimmern, einem Spätkauf und Hollywood haben beim ersten Deutschen Podcast Award abgeräumt. Die fünfteilige Investigativ-Reihe «Braune Kinderzimmer» (Stern/RTL+), in der sich Autorin Angelique Geray acht Monate lang in rechtsextreme Jugendstrukturen eingeschleust hat, gewann Preise in den Kategorien «True Crime» und «Beste:r Autor:in».

Doppelsiege gab es auch für «Die Peter Thiel Story» vom Deutschlandfunk, der unter anderem als «Podcast des Jahres» ausgezeichnet wurde, über den Aufstieg und Fall des Skandal-Investors Peter Thiel. Außerdem für das Popkultur-Format «House of Houmsi» der Berliner Journalistin Salwa Houmsi und «Take Me Späti». Dort spricht Content-Creatorin Sara Arslan mit prominenten Gästen wie Cro oder Mark Forster in einem Berliner Spätkauf.

Der erfolgreiche Podcast «Hollywood Hills - Senf aus Hollywood» der Kaulitz-Brüder wurde in der Kategorie «Comedy & Unterhaltung» ausgezeichnet, den Publikumspreis als «Host des Jahres» räumte Lottie («Plot House») ab, die auch als Visa Vie bekannt und an Long Covid erkrankt ist. Ihren Preis nahm die 38-Jährige mit einer Maske entgegen.

Auch diese Podcast-Promis gewinnen

Der erste Deutsche Podcast Award, initiiert von führenden Unternehmen der deutschen Audio- und Medienlandschaft, wurde am Abend in Berlin vor mehr als 800 Gästen verliehen, darunter Sängerin Nina Chuba, News-Moderatorin Pinar Atalay und Schauspieler Bjarne Mädel.

In den insgesamt 24 Kategorien setzten sich auch der Podcast «Apokalypse & Filterkaffee» mit Micky Beisenherz («Nachrichten/Politik»), «Baywatch Berlin» mit Klaas Heufer-Umlauf («Sound Design») und Autorin Sophie Passmann («Video-Podcast des Jahres») durch.

800 Gäste feierten in Berlin den ersten Deutschen Podcast Award. Foto: Soeren Stache/dpa

«Podcasts sind längst aus der Nische raus. Ein Podcast ist wie ein Gespräch unter Freunden, nur dass dabei Millionen Leute zuhören können und am nächsten Morgen im Büro die Leute weiter darüber reden», sagte Tobias Schiwek vom Veranstalter, dem Medienunternehmen We are era. «Ich bin froh, dass wir jetzt so eine Veranstaltung haben, um das popkulturell zu würdigen.»