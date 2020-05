«Das ist die erste Late Night Show, wo die Frau mit sitzt.» Oliver und Amira Pocher geben ihren Einstand als RTL-Gespann.

Berlin (dpa) - Oliver Pocher hat in seiner neuen Late Night Show bei RTL den Zuschauern Blut versprochen, wenn sein Instagram-Account die Marke von zwei Millionen Abonnenten überschreitet.

«Wenn Ihr Blut sehen wollt (...), dann brauche ich jetzt noch knapp 20.000 Follower», sagte der 42-jährige Komiker zum Start des Formats «Pocher – gefährlich ehrlich!». Rund zweieinhalb Minuten später hatte er sein Ziel erreicht und die Marke geknackt.

Daraufhin hielt Pocher eine Spritze mit Blut in die Kamera. «Das ist mein Blut und einer von Euch kann dieses Blut gleich gewinnen. Und dann könnt Ihr dieses Blut chippen und zu Bill Gates schicken und dann macht er Impfstoff draus.» Der frühere Viva-Moderator hatte in diesem Frühjahr beim Deutschen Roten Kreuz Blut gespendet - ein Clip der Aktion lief in der Sendung. Sidekick des Entertainers ist seine Frau Amira Pocher. Sie kommentierte die erfolgreichen Follower-Werbung mit den Worten: «Wenn man bettelt, das funktioniert also wirklich.» Ihr Mann hatte sie mit den Worten «Das ist die erste Late Night Show, wo die Frau mit sitzt» zu Beginn eingeführt.

Publikum war coronabedingt keines im Studio. Dafür hielt Günther Jauch höchstpersönlich eine minutenlange Lobrede auf Pocher, nach der er sich allerdings - gespielt genervt - schnell verkrümelte: «Werde ich darüber hinaus noch benötigt?» Pocher nahm in der ersten Ausgabe vor allem Verschwörungstheoretiker aufs Korn und imitierte unter anderem einen Heilpraktiker, der sich für ein Recht auf Infektion aussprach. Zudem gab er Einblicke in seine Schlagabtausche im Netz.

Auch die Nullerjahre-Unterhaltungsshow «Rent a Pocher» erlebte ein Revival in der Sendung. Unter anderem veranstaltete der Comedian eine «Ü 90»-Party für Bewohnerinnen eines Altenheims und sang für die hochbetagten Frauen Drafi Deutschers Klassiker «Marmor, Stein und Eisen bricht». Die alten Damen zeigten sich leutselig: «Wir haben den Krieg überstanden. Wir haben die Vertreibung überstanden. Aber der Virus ist das Schlimmste», sagte eine der Seniorinnen zum Thema Corona. Oliver gab schon mal die Parole aus: «Wir sind nicht so cool wie Joko & Klaas (...), aber wir versuchen das Beste.» Die nächste Ausgabe läuft am kommenden Donnerstag (21. Mai) um 23.00 Uhr auf RTL.