Plastische Chirurgen geben Entwarnung: Das Tragen von Masken führt nicht zu Segelohren.

Die Entwicklung des Gehörgangs sei im Alter von sechs Jahren abgeschlossen; die Struktur des Ohrs verändere sich also nicht „durch Druck eines Gummibandes oder einer Kordel“, erklärte eine Gruppe plastischer Chirurgen in Israel. Wer sich dennoch vor abstehenden Ohren fürchte, könne ja auf einen Schal oder ein Tuch ausweichen. In Israel besteht seit Ende März Maskenpflicht im öffentlichen Raum.