Eine Frankfurter Pizzeria darf sich nach einem Beschluss des Oberlandesgerichtes (OLG) nicht nach dem ermordeten Mafiajäger Giovanni Falcone nennen. Die Inhaberin des Restaurants habe es zu unterlassen, die Bezeichnung „Falcone“ für das Betreiben ihres Lokals im Kontext mit der Mafia zu benutzen, teilte das OLG am Montag in Frankfurt mit. Die Beklagte ist Inhaberin der derzeit geschlossenen Pizzeria „Falcone & Borsellino“ und nutzte in dem Lokal Bilder der italienische Mafiajäger Falcone und Paolo Borsellino; auch der Film „Der Pate“ wurde in dem Lokal präsentiert. Außerdem war die Speisekarte mit Einschusslöchern versehen.

Geklagt hatte die Tochter des früheren Ermittlungsrichters Falcone. Falcone und Paolo Borsellino bekämpften in den 1980er und 1990er Jahren die Organisierte Kriminalität. Beide wurden 1992 bei Attentaten der Mafia getötet worden. Die Tochter wandte sich gegen die Benutzung des Namens im Mafia-Kontext und berief sich auf Namens- und postmortales Persönlichkeitsrecht. Das Landgericht Frankfurt hatte dies in erster Instanz zurückgewiesen. Die Entscheidung des OLG ist noch nicht rechtskräftig.