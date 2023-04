Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der frühere Formel-1-Teamchef Flavio Briatore glaubt, seine überteuerte Jet-Set-Pizza sei besser als das Original aus Neapel. Das kommt in der Stadt am Vesuv gar nicht gut an.

Wer in den vergangenen Tagen Neapel besuchte und am richtigen Tag am richtigen Ort war – nämlich in der Pizzeria „Gino e Toto Sorbillo“ –, der kam in den Genuss einer Gratis-Pizza.