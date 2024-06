Bei einem Konzert von Superstar Pink wird im Stadion ein Kind geboren. Fünf Jahre später überrascht die Sängerin das kleine Mädchen am selben Ort zum Geburtstag.

Liverpool (dpa) - Popsängerin Pink hat bei einem Stadion-Konzert in Liverpool einen jungen Fan mit einem Geburtstagsständchen und einer Torte überrascht.

Das Besondere daran: die kleine Britin Dolly Pink war vor fünf Jahren am selben Ort während eines Pink-Konzerts zur Welt gekommen. Der britische Sender ITV zeigte, wie der Superstar das Mädchen und ihre Mutter nun persönlich empfing.

Pink gab im Rahmen ihrer «Summer Carnival»-Tournee zwei Konzerte im berühmten Fußball-Stadion Anfield, wo bis vor Kurzem noch Fußballtrainer Jürgen Klopp gearbeitet hatte. Laut ITV traf sie vor ihrem Auftritt am Montag die kleine Dolly Pink und ihre Mutter Denise Jones im Backstage-Bereich. Der Sender zeigte ein Video, in dem sie der Fünfjährigen singend ein Stück Kuchen überreicht. Später animierte Pink das Publikum in Anfield, mit ihr «Happy Birthday» zu singen, während Dolly auf den großen Bühnen-Bildschirmen gezeigt wurde.

Im Juni 2019 war es beim Pink-Konzert zu dem spektakulären Vorfall gekommen. Während ihres Auftaktsongs «Get The Party Started» setzten bei Denise Jones die Wehen ein, dann ging es ganz schnell. Im Stadion brachten zwei Ärzte das Mädchen zur Welt, das daraufhin auf den Namen Dolly Pink getauft wurde.

Die beiden Mediziner waren jetzt auch beim feierlichen Wiedersehen dabei und posierten mit Pink und ihren Fans für ein Foto. Jones äußerte sich gegenüber ITV begeistert: «Wir hatten den besten Abend aller Zeiten.»

Auf ihrer «Summer Carnival»-Tournee wird Pink auch mehrfach in Deutschland auftreten. Im Juli sind Stadion-Konzerte in Leipzig (17.7.), Stuttgart (19.7.) und Mönchengladbach (21.7.) geplant.