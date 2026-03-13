Der 14. März gehört einer Zahl, die nie endet: 3,14 – oder ausgeschrieben Pi. Darum feiern Mathematikerinnen, Nerds und Kuchenliebhaber am Pi-Tag (englisches Datumsformat: 3/14). Und zwar mit einer Leidenschaft, die man sonst nur bei Steuerrückzahlungen sieht.

Pi beschreibt das Verhältnis von Kreisumfang zu Durchmesser. Eine einfache Frage, eine unendliche Antwort. Seit Jahrhunderten versuchen Menschen, die Nachkommastellen zu bezwingen – bisher ohne Erfolg. Computer berechnen inzwischen Billionen davon. Aber Pi hört nicht auf. Pi ist das Fitnessstudio unter den Zahlen: Die Qual endet nie.

Der Pi-Tag wird oft mit Pizza oder Pie gefeiert – ein Wortspiel als Festmahl. Schulen rechnen, puzzeln Kreise, tragen Pi-Ziffern vor. Manche Enthusiasten können Hunderte Stellen auswendig. Andere schaffen drei – plus Komma – und fühlen sich trotzdem mathematisch beteiligt.

Pi hat noch einen Vorteil: Sie macht uns demütig. Egal wie weit wir kommen, die Zahl ist schon weiter. Und vielleicht erinnert uns das daran, dass Perfektion nicht erreichbar ist – aber die Suche danach Spaß machen kann.

Am 14. März gilt also: Kuchen essen und klug aussehen. Das ist Wissenschaft, ehrlich.