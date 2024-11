Pferderennen in Frankreich werden bestreikt

Aus Protest gegen eine höhere Besteuerung von Pferdewetten werden alle Rennen in Frankreich abgesagt. Die ganze Branche will in Paris demonstrieren - das hat es so noch nie gegeben.

Paris (dpa) - Selbst im streikfreudigen Frankreich hat es das noch nicht gegeben: Die Pferderennen im Land werden am Donnerstag abgesagt, weil die gesamte Reitsportbranche in Paris gegen höhere Wettsteuern demonstrieren will. Wie die Vereinigung «France Galop» mitteilte, wollten Betroffene aus allen Regionen Frankreichs gegen die geplante zusätzliche Besteuerung von Pferdewetten demonstrieren. Die von der Regierung geplanten höheren Abgaben brächten die Branche und Arbeitsplätze in Gefahr.

Frankreichs Parlament ringt im Moment mit einem Sparhaushalt, bei dem mit Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen 60 Milliarden Euro gutgemacht werden sollen. Wegen einer zu hohen Neuverschuldung betreibt die EU-Kommission ein Defizitverfahren gegen Frankreich. Zusätzliches Geld wollen die Politiker mit höheren Steuern und Abgaben eintreiben, unter anderem mit einer höheren Besteuerung von Pferdewetten. Dies werde der Branche rund 35 Millionen Euro Einbußen bescheren, meinte «France Galop», weil die Menschen bei höheren Gebühren weniger Wetten abschlössen.

Branche sieht Arbeitsplätze in Gefahr

«Trainer, Züchter, Stall- und Gestütspersonal, Jockeys - wir gehen alle auf die Straße, um zu sagen, wie sehr diese von der Regierung und dem Parlament gewollte Steuer unsere Arbeitsplätze und das Leben unseres Sektors gefährdet», sagte der Sprecher der Pferdesportverbände, Thibault Lamare. Die Einnahmen aus den Wetten dienten nicht privaten kommerziellen Zwecken, sondern flössen in die Branche mit landesweit rund 40.000 Beschäftigten und 233 Pferderennbahnen.

Eine Absage der Pferderennen in Frankreich hat es nach Medienberichten nur während der beiden Weltkriege und der Corona-Pandemie gegeben. Aus Sicherheitsgründen werden die Reitsportvertreter zwar nicht hoch zu Ross demonstrieren, am Startpunkt der Kundgebung am Place Denfert Rochereau aber werden Reitpferde zu bewundern sein, hieß es.