Laut Medienberichten fand eine dramatische Rettungsaktion in Schleswig-Holstein am Sonntagabend ein trauriges Ende. Ein Pferd graste gemütlich auf einem Grundstück in Dithmarschen – und war dann auf einmal spurlos verschwunden. Schnell war klar: Der 32 Jahre alte Vierbeiner ist in einen zwei Meter tiefen Brunnenschacht gerutscht und kann sich aus eigener Kraft nicht befreien.

Laut Feuerwehr habe sich das Pferd bei dem Sturz in die Tiefe so schwer verletzt, dass es trotz größter Mühen seiner Helfer nicht den Weg aus der Falle fand. Der herbeigerufene Tierarzt habe nur noch den Tod feststellen können.