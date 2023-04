Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag startet das neue Abenteuer von Bond, James Bond. Andreas Pott aus Bobenheim am Berg ist Vorsitzender des größten deutschen 007-Fanclubs und hat eine leise Ahnung davon, wie es ausgeht. Und was danach kommt.

Herr Pott, am Donnerstag kommt nun endlich der neue James Bond „Keine Zeit zu sterben“ ins Kino. Können Sie es kaum noch aushalten vor Vorfreude oder sind Sie einfach nur erleichtert, dass die Hängepartie vorbei ist?

Mit jedem Tag steigt die Aufregung. Aber ich muss zugeben, bisweilen war ein wenig die Luft raus bei mir. Immerhin ist die Story des Films noch nicht nach außen gedrungen, nicht einmal mir als Vorsitzendem des größten deutschen Bond-Fanclubs hat man irgendetwas verraten. Das hält die Spannung aufrecht, zumindest bei mir.

Alles top secret also, wie beim Geheimdienst Ihrer Majestät. Es sollen sogar mehrere alternative Filmenden abgedreht worden sein, damit niemand verraten kann, wie es mit Bond wirklich ausgeht.

Wie