Fünf weitere Namen für das Ensemble der dritten Staffel der HBO-Erfolgsserie «White Lotus» stehen fest. Unter ihnen ist auch der Sohn von Action-Star Arnold Schwarzenegger.

Berlin (dpa) - Patrick Schwarzenegger (30) und Aimee Lou Wood («Sex Education», 29) spielen in der dritten Staffel der vielfach ausgezeichneten Urlaubsresort-Serie «The White Lotus» mit. Wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten, haben auch die Schauspieler Walton Goggins («Django Unchained», 52), Sarah Catherine Hook (28) und Sam Nivola («Maestro», 20) in der neuen Staffel eine Rolle.

Die erste Auflage von «The White Lotus» 2021 spielte auf Hawaii, die zweite in Sizilien, die dritte soll in Thailand sein. Die Serie wurde von Mike White entwickelt, geschrieben und inszeniert. Sie gewann viele Emmys. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der deutsche Schauspieler Christian Friedel («Das weiße Band», «Babylon Berlin», 44) Teil des Casts der dritten Staffel ist.