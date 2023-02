Knusprig und mit Käse – so lieben die meisten ihre Pizza. Damit sie zu Hause auf den Teller kommt, wird sie in einen Karton gepackt. Wer die Box erfand, ist umstritten.

Ob vom Italiener um die Ecke oder vom Lieferdienst: Damit die Pizza nicht nur im Restaurant, sondern auch zu Hause genossen werden kann, wird sie für den Transport in einen stabilen Karton aus Wellpappe verpackt. Doch wer die Box erfand, ist allerdings unklar. Erste Vermutung: Es könnte der 1960 gestartete Lieferdienst „Domino’s Pizza“ aus den USA gewesen sein. Vielleicht war es aber auch der Inhaber der 1952 eröffneten Würzburger Pizzeria Capri, Nicolino di Camillo. Das behauptet zumindest das Bayerische Haus der Geschichte. Fest steht jedoch, dass das weltweit erste Patent auf eine Box aus Wellpappe am 18. Februar 1963 in den USA angemeldet wurde.

Der Patentschrift zufolge erfand Abraham L. Tunick für die Firma Chicken Delight aus Illinois einen „belüfteten, stapelbaren Container für fertig gekochtes Essen“. Der Karton wurde aus einem flachen Papprohling ohne Klebstoff per Hand gefaltet und war mit Lüftungsschlitzen versehen. Unter der Nummer US3163344A wurde das Patent schließlich am 29. Dezember 1964 gewährt.

Lieferung bereits im 19. Jahrhundert

Warum die Runde unbedingt ins Eckige gehört, hat mehrere Gründe. So ist das gebackene Teigstück nicht nur gut stapelbar. Die Wellpappe hält auch die Wärme. Und sie ist haltbarer als dünne Verpackungen. Außerdem isoliert die darin enthaltene Luft den belegten Teigfladen gut. Zusammen mit dem Wasserdampf aufnehmenden Material sorgen die Ecken dafür, dass die runde Pizza heiß und knusprig bleibt. Kleine Löcher oder Schlitze lassen überschüssigen Dampf entweichen.

Die Idee, Pizzen zu verpacken und zu liefern, ist allerdings schon viel älter. Ab dem 19. Jahrhundert packten neapolitanische Bäcker ihre gebackenen Teigstücke in mobile runde Kupferbehälter, auf Italienisch „Stufe“ (Öfen). Damit wurden die Verkäufer auf die Straßen geschickt.

Idealer Werbeträger

Heute ist der Pizzakarton, der immer noch manuell gefaltet wird, sogar wettbewerbsträchtig. Den Weltrekord im schnellen Zusammenfalten hält der US-Amerikaner Randy DeGregorio. Am 13. Oktober 2020 formte er 18 Boxen in einer Minute.

Die Pappbehälter dienen oft als Werbeträger für die Pizzeria. Umstritten war vor einigen Jahren eine Kampagne der Bundeswehr, die auf tarnfarbenen Kartons um Nachwuchs warb – mit den Slogans „Ohne Mampf kein Kampf!“ und „Futter frei!“.

Die einfachen Schachteln taugen nicht nur für Werbung, sondern auch zur Kunst. Die Künstlerin Helen Königs aus dem Landkreis München nutzt sie seit 2004 als Leinwand für ihre „Pizzakarton Art“. Mit riesigen Müllskulpturen wie einer Zigarettenkippe und einem überdimensionierten Pizzakarton warb Kopenhagen 2007 bei seinen Bürgern für mehr Sauberkeit.

50.000 Tonnen Müll

Doch wohin mit den zahllosen Verpackungen? Allein in Deutschland landen laut Deutscher Umwelthilfe pro Jahr 435 Millionen Pizzakartons oder 50.000 Tonnen Pappe im Müll. Nur stark verschmutzt sollten sie in den Restmüll wandern. Sind sie leer und nicht beschichtet, gehören sie wie Altpapier in die Recyclingtonne, mahnt die Umwelthilfe. Seit Anfang 2023 gibt es zwar Pfandsysteme für Lebensmittelbehältnisse, der Pizzakarton ist davon aber ausgenommen.

In die Schlagzeilen geriet er jüngst, als sich zwischen der Umweltaktivistin Greta Thunberg und dem britisch-amerikanischen Influencer Andrew Tate auf Twitter ein Schlagabtausch entwickelte, in dem dieser auch ein Foto mit dem Karton einer rumänischen Pizzeria veröffentlichte. Wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung wurde er kurz darauf verhaftet. Auch wenn die Polizei einen Zusammenhang mit dem Foto dementierte, kommentierte dies die schwedische Umweltaktivistin mit den Worten: „Das passiert, wenn man seine Pizzakartons nicht recycelt.“

