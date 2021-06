In Langenzenn im Landkreis Fürth haben Passanten am frühen Mittwochvormittag auf einer Wiese ein neugeborenes Kind entdeckt. Der Zustand des Kindes sei „kritisch“, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg mit.

Etwa eine Stunde nach dem Fund des Neugeborenen konnte die Polizei auch die Mutter des Kinds ermitteln und in ihrer Wohnung antreffen. Die Hintergründe für das Aussetzen des Babys seien noch völlig unklar. Auch die Mutter kam vorsorglich ins Krankenhaus.