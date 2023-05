Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In kaum einem anderen Land ist die Geburtenrate so niedrig wie in Taiwan. Weil Kinder viel Geld kosten, legen sich junge Menschen in dem Inselstaat lieber ein Haustier zu.

„Ich bin ein Hundetyp“, sagt Shirlei und sieht ihren Arbeitskollegen mit einem vorwurfsvollen Blick an. „Was willst du denn mit einer Katze?“, fragt sie ihn. Katzen seien treulos und arrogant.