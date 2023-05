Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Schwedens zweitgrößter Stadt eskaliert derzeit ein Bandenkrieg. Nach Schießereien gab es zuletzt sogar illegale Straßensperren, bei denen vermummte und schwerbewaffnete Kriminelle Bürger kontrollierten. Warum die schwedische Polizei trotzdem glaubt, alles im Griff zu haben.

„Unser Personal wurde gestoppt. Maskierte Männer hielten die Autos an und leuchteten mit Taschenlampen hinein“, so beschreibt der Lokalpolitiker Johan Fält, was Angestellten