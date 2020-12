Papst Franziskus hat sich in diesem Jahr ein ungewöhnliches Geschenk für die rund 4000 Angestellten im Vatikan überlegt. Anstelle der beliebten Mailänder Kuchenspezialität Panettone erhalten die Mitarbeiter je fünf Päckchen mit Erkältungstabletten, bestätigte eine Quelle aus dem Vatikan. Die Verteilung der unkonventionellen Geschenke hat demnach bereits begonnen.

Auch die italienische Tageszeitung „Il Messaggero“ veröffentlichte ein Foto von den päpstlichen Gaben: Auf einem Stapel mit Tablettenschachteln steht der Hinweis „Geschenk des Heiligen Vaters an Mitarbeiter des Vatikans (fünf Schachteln pro Mitarbeiter)“.

Grippeimpfstoff zu spät ausgeliefert

Die Wahl des Geschenks verdeutlicht die Abneigung des Papstes für unnötigen Konsum und sein praktisches Denken: In Rom ist es im Dezember kalt und regnerisch, zudem ist der Grippeimpfstoff in diesem Jahr verspätet in Italien eingetroffen. Experten befürchten eine Überlastung des Gesundheitssystems durch zusätzliche Grippefälle im Januar. Das Gesundheitswesen kämpft derzeit auch gegen die zweite Welle der Corona-Pandemie.