Der Moderator ist dafür bekannt, nicht sonderlich viel über sein Privatleben zu erzählen. Doch wegen einer technischen Panne, die er überbrücken musste, plauderte er dann doch etwas aus.

Köln (dpa) - Eine technische Panne hat in der Oster-Folge von «Wer wird Millionär?» für Erheiterung bei Moderator Günther Jauch und dem Publikum gesorgt. Zu einer Frage wurden am Sonntag die falschen Antwortmöglichkeiten eingeblendet. «Das kann nicht stimmen», sagte Jauch. «Leute, könnt ihr mal euer Kölsch-Fass...», witzelte der 66-Jährige in Richtung der Redaktion.

«Hatten wir auch noch nie», ergänzte er. «Das führt dann wieder zu so Schlagzeilen: "Riesen-Panne", "Riesen-Blamage" bei "Wer wird Millionär?".»

Die Panne zog sich noch einige Minuten. Zur Überbrückung forderte Jauch den Teilnehmer Luca Demirel auf, «ein bisschen mehr von zu Hause» zu erzählen. Dieser berichtete, dass er kürzlich zum ersten Mal geblitzt worden sei, und fragte Jauch, wie oft diesem das schon passiert sei. 50 Mal, schätzte Jauch erst - und ruderte dann auf 35 zurück, was immer noch für einige gespielte Entrüstung im Publikum sorgte. «Na ja Entschuldigung, ich bin asbach-uralt», entgegnete Jauch.