Experten der Berliner Charité haben einen ungewöhnlichen Patienten untersucht: Zoo-Panda Pit (1). Der Bär hatte vor Kurzem Krampfanfälle. Experten aus der Human- und Tiermedizin schlossen zunächst einige Ursachen aus. Am Dienstag wurde Pit dann in der Klinik mit einem MRT-Gerät untersucht, das üblicherweise der Schlaganfallforschung dient. „Glücklicherweise konnten keine Anzeichen für eine Erkrankung gefunden werden“, erklärte der Radiologe Jochen Fiebach am Freitag in einer Mitteilung des Berliner Zoos. Krampfanfälle können laut Zoo unterschiedliche Ursachen haben, die sich nicht immer eindeutig feststellen lassen. Der Zoo habe natürlich weiterhin ein wachsames Auge auf ihn, erklärte Direktor Andreas Knieriem.