Das letzte Jahr ging für Palina Rojinski mit einer Katastrphe zuende. In ihrer Wohnung hat es gebrannt. Ganz verarbeitet hat sie das alles aber noch nicht.

Berlin (dpa) - In der Wohnung der Berliner TV-Moderatorin Palina Rojinski (35) hat es gebrannt - davon erzählte sie selbst bei Instagram.

Bei ihr sei etwas Krasses passiert. „Bei mir hat es gebrannt, im Haus, in meiner Wohnung. Und zwar so richtig.“ Die Wohnung sei unbewohnbar. Sie sei noch dabei, es zu verarbeiten. Das Ganze sei kurz vor Silvester passiert. Näheres erzählte sie in dem Video nicht.

In ihrem am Dienstag veröffentlichten „Astrolinski“-Clip sprach Rojinski ansonsten über Astrologie und die Aussichten für das Jahr („2021 was geht?“).

Im Fernsehen wurde sie mit Formaten wie „MTV Home“ und „Circus Halligalli“ bekannt, gerade war sie bei ProSieben in „Wer stiehlt mir die Show?“ zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-187650/3