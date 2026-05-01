Die Brandkatastrophe von Crans-Montana sorgt wieder für Streit zwischen Italien und der Schweiz.

Die italienische Ministerpräsidentin ist über das Schweizer Ansinnen, das in Zeitungen zu lesen war, empört: „Sollte diese schändliche Forderung formell gestellt werden, kündige ich bereits jetzt an, dass Italien sie an den Absender zurückschicken und ihr keine Folge leisten wird“, erklärte Meloni auf ihren Social-Media-Kanälen. Entrüstet zeigte sich auch Außenminister Antonio Tajani: „Die alleinige Verantwortung für die Brandkatastrophe tragen die Betreiber der Unglücksbar und diejenigen, die diese nicht kontrolliert haben. Es gibt keinerlei italienische Verantwortlichkeit, und so scheint es mir offensichtlich, dass Italien nicht bezahlen wird“, so Tajani.

Insgesamt geht es bei dem neuen Streit zwischen Rom und Bern um Behandlungskosten in der Höhe von rund 108.000 Euro für vier italienische Jugendliche, die unmittelbar nach dem Brand im Walliser Kantonsspital im Hauptort Sion behandelt wurden. In einem Gespräch mit dem italienischen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, hat der Walliser Regierungspräsident Mathias Reynard erklärt, dass es rechtlich nicht möglich sei, dass der Kanton diese Kosten übernehme.

Opferfamilien sind empört

Die Unterredung zwischen Cornado und Reynard erfolgte, nachdem in Italien bereits Rechnungskopien aus der Schweiz an die Familien der vier Opfer für Empörung gesorgt hatten. So stellte das Kantonsspital von Sion für die Behandlung eines 16-Jährigen 75.000 Euro in Rechnung, obwohl der schwer verletzte Junge nur 15 Stunden in der Klinik verbracht hatte.

Der Schweizer Botschafter in Rom, Roberto Balzaretti, stellte in der Folge gegenüber dem „Corriere della Sera“ klar, dass die betroffenen Opfer beziehungsweise ihre Familien keinen Cent bezahlen müssten, was den Familien auch mitgeteilt worden sei: Bei der Zusendung der Rechnungskopien habe es sich um ein Versehen gehandelt. In der Schweiz entspreche es einer gängigen Praxis, dass die Spitäler den Patienten eine Rechnungskopie schickten, während die Kosten ganz oder teilweise von der Krankenversicherung übernommen würden. Wer die Kosten für die italienischen Verletzten übernehme, die ja keine Schweizer Krankenversicherung haben, werde derzeit von den zuständigen nationalen Behörden abgeklärt.

Botschafter Balzaretti stellte klar, dass man sich um alle Familien kümmern müsse, die einen Angehörigen verloren hätten oder deren Kind schwer verletzt wurde und sich vielleicht immer noch in Behandlung befinde. Die Schweizer Regierung werde deshalb einen Solidaritätsbeitrag von 50.000 Franken (55.000 Euro) an alle von der Tragödie betroffenen Familien auszahlen. Dabei handle es sich nicht um eine Entschädigung, sondern um einen Beitrag zu den Behandlungs- und Pflegekosten. Die eigentliche Entschädigungsfrage werde üblicherweise erst am Ende des Strafprozesses gegen die Verantwortlichen behandelt, was lange dauern könne. Mit dem Beitrag könnten die Familien erst einmal schnell und unbürokratisch unterstützt werden.

Unmut und Kopfschütteln

Bei der Brandkatastrophe in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana sind in der Silvesternacht 41 zumeist jugendliche Gäste ums Leben gekommen, rund 115 wurden zum Teil schwer verletzt. Italien hatte sechs Tote und elf Verletzte zu beklagen. Das Verhalten der Schweizer Behörden hatte in Italien von Beginn an für Unmut und Kopfschütteln gesorgt. So stieß es auf Unverständnis, dass der Betreiber der Unglücksbar erst nach einer Woche verhaftet wurde. Und nachdem dieser nach kurzer Zeit auf Kaution wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, zog Rom aus Protest für mehrere Wochen seinen Botschafter aus der Schweiz ab. Aus Misstrauen gegenüber der Schweizer Justiz begann auch die Staatsanwaltschaft in Rom zu ermitteln.

Insgesamt haben insbesondere die Walliser Behörden vor und nach der Tragödie von Crans-Montana eine katastrophale Figur abgegeben. Das Verschicken der Rechnungskopien mit horrenden Forderungen für wenige Stunden Klinikaufenthalt sowie die Andeutung des Walliser Regierungspräsidenten, dass am Ende wohl Italien für die Behandlung der italienischen Opfer aufkommen müsse, sind nur die bisher letzten Beispiele. Andererseits lässt die rechtspopulistische Regierung in Rom auch keine Gelegenheit aus, die Empörung ihrer Bürgerinnen und Bürger zu befeuern. So weiß Meloni ganz genau, dass das letzte Wort bei der Übernahme der Behandlungskosten noch keineswegs gesprochen ist, und auch die 50.000 Franken Soforthilfe aus Bern hat sie bisher mit keinem Wort erwähnt.