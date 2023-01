Steve Martin und sein Team freuen sich über einen Superstar, der bereits 21 Mal für einen Oscar nominiert war.

Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Meryl Streep hat sich den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie „Only Murders in the Building“ angeschlossen.

Komiker Steve Martin, Drehbuchautor und Hauptdarsteller der Mystery-Comedy-Serie, postete auf Twitter ein Foto. Auf dem Bild schauen er selbst, Selena Gomez, Martin Short und Paul Rudd mit Streep gut gelaunt in die Kamera. Steve Martin schrieb dazu: „Die Dreharbeiten der dritten Staffel von 'Only Murders in the Building' haben begonnen! Eine Besetzung, von der man nur träumen kann.“

Gomez teilte ein lustiges Video vom Set, in der zunächst sie selbst, Martin und Short ihre Fans grüßen und sie fragt: „Kann das hier ehrlich irgendwie besser werden?“ Dann schwenkt sie ihre Kamera zu Rudd, der erwidert: „Ich denke allerdings, dass das hier noch ein kleines bisschen besser werden kann“, woraufhin Gomez ihre Kamera wieder auf sich selbst richtet und in gespielter Überraschung den Mund aufreißt, als plötzlich Streep hinter ihrem Sofa auftaucht.

Martin, Short und Gomez spielten schon in der ersten Staffel der Hulu-Serie drei Nachbarn, die in ihrem Apartmentgebäude in New York den Mord an einem weiteren Hausbewohner aufklären wollen. Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass auch Rudd („Ant-Man“), der Ende der zweiten Staffel einen Cameo-Auftritt in der Serie hatte, für die neuen Folgen in Staffel drei zurückkehren werde.

Ob Streep als Gaststar oder festes Ensemblemitglied auftreten werde, gaben die Serienmacher noch nicht bekannt. „Only Murders in the Building“ ist in Deutschland bei Disney+ zu sehen.