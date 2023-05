Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 4. September 1965 wurde zum ersten Mal die Ziehung der Lottozahlen im deutschen Fernsehen übertragen. In den 55 Jahren, die seither vergangen sind, hat sich manches verändert. Zuschauen, wie die Kugeln fallen, kann man am TV-Gerät nicht mehr.

Über den ersten Lottomillionär hierzulande ist öffentlich nicht viel bekannt. Dafür weiß man sehr viel über die erste öffentliche Ziehung „6 aus 49“ –