Die FFP2-Maskenpflicht in Bayern sorgt im Passionsspielort Oberammergau für ungewohnte Maßnahmen: Damit die Maske gut sitzt, stellt die Spielleitung die männlichen Darsteller teilweise vom Haar- und Barterlass am Aschermittwoch frei. „Wer sich lieber rasiert, damit die Maske optimal sitzt, soll das selbstverantwortlich entscheiden können“, sagte Pressesprecher und Jesus-Darsteller Frederik Mayet. Wichtiger als ein Rauschebart sei langes Haupthaar.

Den Haar- und Barterlass verkünden Spielleiter und Bürgermeister traditionell am Aschermittwoch, in diesem Jahr am 17. Februar, im Vorjahr der Passion. Als symbolischer Akt wird dabei ein Plakat aufgehängt, das alle Darstellerinnen und Darsteller auffordert, ab sofort das Haupthaar – und bei den Männern auch den Bart – wachsen zu lassen. Glatt rasiert sind bei den Spielen, die auf das Pestgelübde der Oberammergauer von 1634 zurückgehen, nur die Darsteller der Römer. Die Passionsspiele finden alle zehn Jahre statt; wegen der Pandemie wurde die Veranstaltung von 2020 auf 2022 verschoben.