Netflix bringt eine Liebeskomödie heraus, deren Besetzung ein Erfolgsgarant ist - immerhin ist Superstar Jennifer Lopez dabei. Besonderen Anteil daran dürfte aber der zweite Hauptdarsteller haben.

Berlin (dpa) - Was könnte da schiefgehen: Der aufstrebende Schauspieler Brett Goldstein hat sich selbst eine Hauptrolle geschaffen - und dazu die zweite Figur des Liebesfilms der Sängerin und Hollywood-Star Jennifer Lopez auf den Leib geschrieben. Sie spielt die toughe, bossige Diva, die eigentlich aber ganz anders sein kann und will. Er mimt den liebevollen und zu unrecht Unterschätzten - einen Gegenpart zu seiner bisher bekanntesten Rolle des Roy Kent in «Ted Lasso».

Die Liebeskomödie «Office Romance» ist seit heute beim Streamingdienst Netflix verfügbar. Jackie Cruz (Jennifer Lopez) ist darin Pilotin und Besitzerin einer Airline, dazu perfektionistische Workaholic. «Sie hasst Atemgeräusche, atmen Sie ja nicht. Aber wenn’s sein muss, versuchen Sie es seitlich», wird Daniel Blanchflower (Brett Goldstein) empfohlen, als er seine neue Position als Anwalt bei der Airline antritt.

Eine Schicksalsbegegnung

Die erste Begegnung mit Jackie wird für Daniel zum Erweckungsmoment, er ist hin und weg. «Sie ist mein Boss, sie sprüht vor Energie, sie ist unglaublich», schwärmt er. Sie kommen sich im Arbeitsalltag näher - aus einem Arbeitstermin wird ein Abendessen.

Aus einem gemeinsamen Businesstrip in die Karibik (sie fliegt ihn natürlich selbst dort hin) wird eine Affäre. Diese muss natürlich geheim bleiben, schließlich ist sie der Boss. «Wenn man uns erwischt, zerstört das mein gesamtes Lebenswerk», betont Cruz. Was könnte da schon schiefgehen?

Man bekommt, was man von einer Rom-Com erwartet

«Office Romance» ist eine nette, leicht zu konsumierende Romantikkomödie, auch Rom-Com abgekürzt. Ihr großes Plus ist der Humor, der ein wenig über dem normalen Maß von Rom-Coms liegt. Es gibt dazu schöne Gefühle, keine bösen Überraschungen. Aber das ist eben ein solides Versprechen: Man bekommt mit «Office Romance» für gut zwei Stunden, was man von einer guten Rom-Com erwartet.

Für Liebhaber des Genres ist dieser Film also eine Empfehlung. Und für alle anderen könnte sich der Blick auf die zwei Hauptdarsteller in diesen Rollen lohnen.

Er schrieb ihre Rolle: Brett Goldstein und Jennifer Lopez bei der Premiere zum Netflix-Film »Office Romance« in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello/dpa

Klar, Jennifer Lopez - auch JLo genannt - ist der Star im Cast. Allerdings dürfte der männliche Hauptdarsteller Brett Goldstein derjenige sein, der den Film prägt: Er ist ein noch recht neues, dafür umtriebiges Gesicht der Streaming-Branche, und seine internationale Präsenz wächst stetig.

Er ist nicht nur Schauspieler, Comedian und Produzent, sondern er ist auch Co-Autor mehrerer beliebter Filme und Serien für Streaminganbieter. Darunter der Apple-Erfolge «Ted Lasso» und «Shrinking» (mit Jason Segel und Harrison Ford), in denen er selbst auch mitspielt.

Er schrieb JLO eine «reifere Geschichte»

Für den neuen Netflix-Film «Office Romance» fungierte er ebenfalls im Autorenteam – und das schrieb damit niemand geringerem als Superstar JLo eine Rolle auf den Leib. Goldstein habe Lopez das Drehbuch mit einer Nachricht zukommen lassen: «Du stehst ganz oben auf unserer Liste; es gibt nur einen Namen auf dieser Liste. Wenn du Nein sagst, machen wir den Film nicht», erzählte Goldstein kürzlich in der US-Show «Late Night With Seth Meyers».

Er und sein Co-Autor Joe Kelly schrieben der 56-jährigen Lopez eine etwas andere Rolle als in ihren bisherigen Filmen. «Wenn man – so wie ich – all ihre Rom-Coms gesehen hat, fällt auf: Sie spielt darin stets Figuren von eher niedrigem Status, die nach etwas streben und gewissermaßen am Rande des Geschehens stehen», sagte Goldstein. «Wir wollten daher eine etwas reifere Geschichte erzählen – etwas, das ich so noch nie zuvor von ihr gesehen hatte.»

«Fuuuuuuuuck»: Goldstein ist der fluchende Roy Kent

Auch die Rolle des 45-jährigen Briten selbst im Film ist nicht das, wofür man ihn bislang vor allem wahrnahm: Er ist weltweit bekannt geworden als Roy Kent in der Erfolgs-Serie «Ted Lasso» (Apple TV). Für die Rolle des ruppigen, immerzu fluchenden Fußballers und Trainers erhielt Goldstein gleich zweimal einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie.

Für seine Darstellung des »Roy Kent« erhielt Brett Goldstein zweimal einen Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/dpa

Im August geht es damit übrigens weiter: Goldstein wird auch in der Fortsetzung der Serie - nach einem eigentlichen Finale in 2023 - mitspielen.

Er schreibt sich noch mehr Rollen selbst

Jennifer Lopez ist ein großer Fan von Brett Goldstein aufgrund seiner Roy-Kent-Darstellung, wie sie kürzlich dem «People»-Magazin erzählte. Und den «groben Kerl» hatte sie vor ihrem gemeinsamen Dreh zu «Office Romance» auch erwartet. «Das ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ich dachte, er wäre eher wie die Figur, aber er war so sanftmütig und lieb und ganz anders.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Brett Goldsteins Darstellung in einem Liebesfilm für Erstaunen sorgt: Vergangenes Jahr spielte er die ebenfalls für sich selbst geschriebene Hauptrolle im vielschichtigen und tiefgängigen Film «All of You» (Apple TV).Und derzeit in Arbeit hat der umtriebige Goldstein eine weitere romantische Komödie: Die Serie «Escorted» für den Streamingdienst Prime Video, in der er selbst einen geschiedenen Vater spielt, der aus Versehen in das Escort-Gewerbe hineinrutscht (Startdatum unbekannt).

Trailer «Office Romance»